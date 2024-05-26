朴敏英也對ONE BOY「風扇冰鋒衣」青眼有加。（ONE BOY提供／朱世凱台北傳真）

朴敏英笑說，走在台灣街頭有好多人和她穿同款 ONE BOY服飾。（ONE BOY提供／朱世凱台北傳真）

機能服飾品牌ONE BOY近日宣布再度邀請韓國知名女星朴敏英擔任2024年夏季代言人，不僅看準她在影視界的影響力，更因她的優雅氣質深得人心，她表示，「藉由這次代言讓我知道ONE BOY冰鋒衣『穿比不穿還涼』是真的，它會是我夏日的最佳消暑首選」，同時也提到自己來台時，對台灣的「機車族」印象非常深刻，還特別發現不管是機車族還是行人，非常多人穿著ONE BOY冰鋒衣，笑稱「ONE BOY真的是台灣國民機能品牌啊。」

朴敏英在拍攝時開心地分享日常生活，提到近期都是穿著ONE BOY 冰鋒衣5.0去打高爾夫球以及陪伴她的超萌寵物「Leon」一起出門散散步，畢竟身為女星的他，日常保養也是非常重要，在夏天非常容易曝曬或者是被蚊蟲叮咬，穿上ONE BOY 冰鋒衣5.0後，解決了她這些煩惱，透過冰鋒衣5.0採用原紗防曬材質，SGS檢測具備UPF50＋的最高等級防曬功能可以阻擋99％的紫外線，再加上瞬間冰感，Q-max達0.445，高於市售將近4倍涼，輕鬆對抗夏天炎熱的問題，這次還特別全新調色，男女共推出31色。

品牌今年更全新推出「冰棉T」，其實ONE BOY冰鋒系列中還有包含冰鋒短褲、冰鋒寬褲等，從頭涼到尾的冰爽感受，女神還強調「版型還能夠修飾身形」；此外女神還提到覺得最印象深刻的一個單品是ONE BOY推出的「UPF50＋防曬冰感A＋級機能風扇冰鋒衣」，還私下詢問品牌方「可以多準備幾件讓我帶回去韓國嗎？」風扇冰鋒衣能夠加裝風扇在外套中，走到哪風就吹到哪，共有三段風速能自由切換，不管是登山者、騎自行車或是露營都很適合穿著，透過循環的涼風，大幅降低悶熱感。