大陸23日無預警宣布，在台灣周邊多個區域展開為期兩天的「聯合利劍-2024A」環台軍演，與此同時，陸委會和教育部分別對兩岸觀光、陸生來台議題釋出正面訊號。對此，前立委郭正亮認為，會有這種情況，是因為總統賴清德自己日前的就職演說出包，但他也直言，這種行為根本不對等。

針對兩岸觀光議題，陸委會副主委梁文傑23日召開記者會表示，將把陸方所提出的相關條件列入考慮，做出積極回應，也希望北京方面能夠盡快和我方進行溝通，他強調，對於陸生與觀光，陸委會長期以來都是持開放、歡迎的立場。而教育部24日則透露，擬恢復已暫停5年的陸生學士班招生簡章，預計明年5月公告簡章，若屆時恢復陸生學士生來台，將可在明年7月入學。

郭正亮昨（25）日在政論節目《中天辣晚報》表示，與前總統蔡英文還會提到「對岸」、「北京當局」不同，賴清德的520演說從頭到尾都說「中國」，他的「兩國論」立場太過鮮明，並給人不承認《兩岸人民關係條例》的觀感，這恐會讓大家沒辦法下台階。

因此，對於陸委會和教育部對陸釋出善意的動作，郭正亮認為，這是賴清德知道自己出包了，但他也直言，政府這種行為好比跑到別人家放一把火，事後再說要請對方吃飯，根本是種不對等的議題，「陸委會、教育部跟賴清德是在平行宇宙是不是？」