台灣皮膚科醫學會今天舉辦AMWC Asia-TDAC 2024世界美容醫學高峰會亞洲大會，左為台北長庚林口長庚皮膚科醫師黃毓惠，右為大會秘書長王昭欽醫師。鄭郁蓁攝

過去包括異位性皮膚炎、慢性蕁麻疹等皮膚疾病多半使用傳統類固醇、抗組織胺等藥物治療，但即使吃藥，治療過程中仍會不斷復發。醫師指出，皮膚科治療將走向精準治療，針對不同細胞激素造成的的疾病，利用小分子標靶藥物作阻斷，可以更快速有效的讓病患恢復有品質的生活。

台灣皮膚科醫學會今天舉辦AMWC Asia-TDAC 2024世界美容醫學高峰會亞洲大會，有超過200多名國內外醫師與會，聚焦再生醫學、美容抗老等議題。台北長庚林口長庚皮膚科醫師黃毓惠指出，皮膚科的精準與創新醫療時代來臨，近年來有非常多的生物製劑與小分子標靶藥物陸續被研發出來，使得皮膚疾病的治療不再只是傳統的類固醇或是免疫調節劑。

台北榮總皮膚科主任陳志強表示，小分子藥物目前是皮膚疾病治療的新趨勢，包含異位性皮膚炎、乾癬、癢疹、白斑等屬於免疫系統的皮膚疾病，過去都沒有好的解決方式，後來發現都是因不同細胞激素造成的免疫疾病，就可以針對這些細胞激素治療。

陳志強表示，目前臨床試驗發現，透過小分子藥物，可以抑制細胞機轉進行阻斷，並進一步針對免疫系統進行調控，上述疾病都已經進行臨床試驗中。

另外，同樣屬於免疫系統疾病的慢性尋麻疹，也是自體免疫系統攻擊自己導致免疫反應發生而造成的過敏，傳統治療是吃抗組織胺，但後來發現抗組織胺不能阻斷，且吃藥過程中還是會繼續發生，近年陸續有打生物製劑，抑制免疫球蛋白，現在也開始有小分子藥物將進行試驗。

至於小分子藥物和生物製劑要怎麼選擇？陳志強表示，應視病人需求做調控，例如正好處於工作、考試高壓時，可以先服用小分子藥物，啟效快，後續再搭配注射生物製劑，達到維持效果，以利精準調控。

不過陳志強也強調，乾癬、異位性皮膚炎等免疫系統疾病，是慢性病，「不會斷根」，不能期待吃藥打針就會全好，產生疾病的誘發原因仍就存在，因此平時保養更是重要，包括皮膚要保持濕潤，平時洗完澡、天氣乾冷時需要擦乳液，以減少對藥物的依賴，新的藥物是讓疾病獲得更好的控制，而不是消失。