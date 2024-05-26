今年的端午節國曆是6月10日，處於芒種和立夏兩個節氣的中間，濕熱交替之際，有些人能得天地能量加持，運勢全面開花，《搜狐網》分享3星座端午後馬上翻身，告別之前衰運，未來越來越好。

▌生肖雞

端午過後，屬雞的人就開始轉運了，之前不順、煩心的事情都會告一段落，生肖雞將著手準備自己的事情，不管是工作上還是財務方面，都會有所好轉，一些個人私事也會順利解決，同時還能去做一件重要的大事，並且必然獲得成功。

▌生肖猴

屬猴的人端午後也能立刻轉運，事業運尤其特別好，家庭關係也越來越穩定，家裡氣氛和諧融洽，這都有利於工作與事業，生肖猴之前脾氣與心態欠佳，容易暴躁，如今情緒也漸漸歸於平和，不管是工作還是生活，一定越來越好。

▌生肖鼠

屬鼠的人最近一直很衰，從去年衰到今年，完全沒有好運可言，不過，端午之後將有轉機，生肖鼠會迎來一波好運，工作與生活進入佳境，求職、跳槽、簽約、合作、創業呈現欣欣向榮之勢，工作穩了，人生也跟著平穩順利。

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