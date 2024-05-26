近日有名自稱是戰機飛官的網友在匿名網路交流平台稱，今年有很多人報退，甚至有年輕飛官寧賠300萬元也要退伍，因為不想再被操到爆。對此，空軍司令部25日指出，網路內容並非事實；國防院戰略資源研究所長蘇紫雲則說，提前退伍應該是要賠3000萬元。

自稱空軍戰機飛官的民眾在Dcard發文提到，今年來隊上有很多飛官報退，甚至有年輕飛官寧願賠300萬也要走，更痛批總統賴清德只會喊話對岸，喊抗中保台，卻沒想過基層的感受，「賴總統要不要來一線看一看，我們每天被操到爆的生活」。

針對此消息，國防部則澄清網路內容並非事實，不排除是敵人認知作戰伎倆，呼籲民眾應謹慎引述網路匿名訊息來源，以免有心人士散播假訊息，達到攻擊政府威信、破壞國軍士氣目標。

據《TVBS新聞網》今（26）日報導，蘇紫雲表示，從很多細節能看出這是內容農場所導引出來的風向，其中針對內文提到飛官要賠300萬退伍，蘇紫雲說事實上應該是3000萬元，從這些細節都會露出馬腳。