不是所有蔬果都適合生吃，毒物科醫師楊振昌表示，像是生的竹筍含有氰酸，吃下去恐會氰化物中毒，而未經加熱處理的樹薯、豆薯的豆莢，都含有毒性，吃了含毒樹薯，恐造成慢性失智，而誤食豆薯的豆莢，則可能會酸中毒致死。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌在「健康2.0-名醫觀點」中表示，生的竹筍含氰酸，食用可能會氰化物中毒，這是因為它會抑制我們身體組織使用氧氣，身體組織缺氧，就會酸中毒，嚴重就會抽筋或死亡，所以一定要煮熟才能吃。

楊振昌說，與竹筍類似的一樣含有氰酸的樹薯或樹薯粉，大家不用擔心吃了坊間產品真的會中毒，因為它已經處理過，所以重點是它有沒有處理，例如樹薯或樹薯粉已經日曬加熱，會把這些氰酸，或是把類似化合物把它破壞掉。

楊振昌說，樹薯若沒有經過日曬或加熱，國外比較常報告的是會造成慢性中毒，因為氰會結合維生素B12，會造成人體維生素B12缺乏，人體缺乏B12時，會導致貧血、失智或神經系統的問題。

除了樹薯外，常見的還有豆薯，楊振昌說，豆薯的塊根是可以吃的，但的它的豆莢，長的有點像豌豆，裡面含有「魚藤酮」毒素，彰化曾有位婦人，以為豆薯的豆莢是豌豆，吃了一大盤，造成酸中毒，雖經醫療救回，但也成了植物人，這也是因「魚藤酮」會影響身體產生能量，會造成組織缺氧與酸中毒。

另外一種可能造成食物中毒的是馬鈴薯。楊振昌說，馬鈴薯若發芽裡面會產生生龍葵鹼，吃了同樣也會造成中毒，中毒的時候怎麼辦？可不可以多喝水？可不可以運動流汗？基本上上述這對動作，對排毒沒有太大效果，氰化物中毒是有解毒劑的，所以中毒就趕快就醫，國內有解毒劑儲備網，可進行解毒治療。

食藥薯食藥闢謠專區網站中指，當馬鈴薯發芽時，芽眼及芽根開始變綠，整顆馬鈴薯產生大量的龍葵鹼，即使高溫加熱也無法去除，食用過多含龍葵鹼的食物，可能會產生急性中毒，症狀包括頭痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉，罕見症狀包括血壓偏低、心跳偏慢、呼吸變快、肌肉絞痛、流涎以及溶血等，發生中毒的時間多在食用後2～24小時，腹瀉的情形可能會持續3～6 天。