仙草花節、富岡鐵道藝術節和牛奶節是楊梅3大特色活動，帶動在地產業發展，但議員卻發現今年預算不但減少2000萬，牛奶節更直接「被消失」，斥繼大溪3大節慶之後再度「燦規善不隨」，觀光之於張市府宛若無物。桃市府強調都未減少，而是另以基金等預算輔導在地，以利長期經營，避免過去煙火式活動錢燒光卻無助在地。

鄭淑方表示，楊梅有3大特色活動「仙草花節」、「富岡鐵道藝術節」以及「牛奶節」帶動在地產業發展，但今年的活動預算卻全數縮減，像仙草花是楊梅特色農產，歷年活動預算是1500萬元，今年卻縮減到900萬元；鐵道藝術節更是從2000萬元預算大砍到剩600萬元。而牛奶節更是直接被「合併」，依附在「畜產嘉年華」活動內，失去宣傳在地酪農業機會。

鄭淑方說，像是日本的紫藤花、荷蘭的鬱金香等，都已經是國際知名觀光品牌，楊梅非常有機會結合各種觀光資源，以活動的方式帶動地方發展，不應不斷縮減活動經費，感嘆去年張善政上任首年才爆發「桃園石門水庫熱氣球嘉年華」、「大溪豆干節」、「桃園國際風箏節」等大溪三大活動都被張市府停辦的爭議，第二年輪到楊梅，質疑「燦規善不隨」接下來會輪到哪一區？

「整體經費並未減少，只是今年度用於活動轉型！」市長張善政說，今年度仙草花節活動預算跟往年一樣共1500萬元，包含農發基金400萬、食農教育100萬，市府也會再加碼農村小旅行。

農業局長陳冠義進一步解釋，仙草花是經濟作物，但只要開花就無法食用，看太多仙草花對產值助益不大，且該區是楊梅通往湖口的重要幹道，過去就常因交通及阻礙居民出入引發爭議，加上附近停車場、農地等土地已陸續改種植火龍果或其他景觀作物，轉型勢在必行，目前已與在地里長及休閒農業區討論將經費更廣泛運用，包含補助附近12座農場、投入種植、食農教育、改善環境等，擴及活動蛋白區，以利長期經營。

文化局長邱正生也解釋，富岡鐵道藝術節過去每屆投入逾千萬元製作裝置藝術留在地方，考量腹地空間有限，今年省下裝置藝術製作設計費，改為導覽解說過往地景藝術裝置，並加強鐵道元素，以鐵道與民眾生活記憶為主題，規畫移動劇場、主題市集及特色遊程等多樣活動，另也會邀請「藝術綠洲創作徵件計畫」、「藝術巡演」優異演藝團體演出，並搭配楊梅區公所「鐵道邊有藝術」等活動加強與在地連結。

「牛奶節沒有停辦，而是併入『畜產嘉年華』一同在楊梅舉辦！」陳冠義說，疫情讓酪農排斥讓遊客進入農場，因此讓活動轉型。張善政也解釋，他上任後很好奇桃園辦「牛奶節」，但民眾在市面上買不到桃園品牌的牛奶，活動效益不明，直指桃園酪農以契作為主，許多大品牌的牛奶產品來自楊梅，後續會請農業局與當地農會溝通，打造桃園在地牛奶品牌，並規畫行銷通路。