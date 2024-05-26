台東豐田國中邱奇希。（豐田國中校長洪文政提供／蔡旻妤台東傳真）

全國身心障礙國民運動會在南投縣舉辦，台東代表隊讀豐田國中二年級的邱奇希人生首次跑田徑賽事，就破肢體障礙男子組田徑第二組100公尺T35級全國紀錄，另報名參加1500公尺也獲銅牌，個人單日就奪下1金1銅，今天參加400公尺徑賽奪銀，也打破全國及大會紀錄。台東縣目前共獲得3金1銀7銅牌的成績。

豐田國中校長洪文政表示，邱奇希目前就讀學校二年級，雖出生時因臍帶繞頸而傷到腦導致腦性麻痺，造成學習比較遲緩，不過，他生性相當樂觀且不放棄，且可能受到媽媽曾是運動選手的關係，他也愛打籃球，但從不知自己跑得很快。

學校在挑選可以參加全障運選手時，原規畫他參加肢體障礙男子組羽球賽，但進行分級測驗時，羽球分級老師發現他跑得很快，好好訓練就是明日之星，學校才報田徑項目。

這屆在南投縣舉行的全障運，邱奇希共計報名100、200、400、1500公尺等4項比賽，從未參加任何體育競賽的他，沒有想到25日參與人生中的第1場體育賽事肢體障礙男子組田徑第二組100公尺，就以16.52成績飆破T35級全國及大會紀錄，隨後他又在1500公尺獲銅牌。今天上午的肢體障礙男子組田徑第二組400公尺T35級比賽，雖以1：26.73成績「銀」恨，但也雙雙破了全國及大會紀錄，成為田徑場上風雲人物。