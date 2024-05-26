男星阿本（翁瑞迪）曾是節目《模范棒棒堂》成員之一，2016年將重心移往幕後，直到近年才重回螢光幕前。時常透過社群分享生活點滴的他，透露日前在練火舞時，不慎失誤導致燒到眉毛與睫毛。

阿本表示，因為練習火舞時嘗試挑戰「噴火」，雖然與老師練習了許多次，且老師也給予他許多謹慎的指示「但有點緊張，所以正式來時有些失誤，稍微『烤』到一點眼睫毛/眉毛」。從他附上的影片中可見，火一度靠近臉部的地方，相當驚險，所幸他有即使閃過，沒有造成更大的傷害。

阿本嘗試「噴火」時失誤。（圖／擷取自阿本IG）

經歷這次失敗後，阿本說自己也更加佩服每一位專業的表演者，「每練一個新招式，都要經歷無數次失敗後，來帶給觀眾每一次完美的演出！」未來他也會繼續努力，接著話鋒一轉笑說：「但噴火先緩緩，我之後先練好再試」。

貼文曝光後，嚇壞許多網友，說有人就是因為這樣毀容的，「安全第一啊～看得心驚膽跳的」、「小心呀！！新才藝不容易啊！注意安全」、「好可怕！幸好人沒事」、「真的很帥，不過好危險，不要受傷了」連好友劉書宏也前來關心「你的小嘴巴沒事吧？！」