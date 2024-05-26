台南市西港區慶安宮舉辦3年一度的西港刈香，26日進入遶境3天尾聲，雖然下雨，但蜈蚣陣各節輪車穿上雨套，為車上神童遮雨，完全不影響遶境行程。
雨勢澆不熄信眾的熱情，許多信眾騎機車追逐蜈蚣陣，並趁陣頭暫停時間在蜈蚣陣下方來回「鑽轎底」；當地居民紛在路旁設香案祭拜，並提供免費水果、飲料供隨香民眾取用。
西港慶安宮指出，今天是蜈蚣陣遶境第3天，也是遶境最後一天，廟方官網提供蜈蚣陣與各陣頭的衛星定位位置，GPS網址為https://gps.godroad.tw/？sid=E240504。
台南市西港區慶安宮舉辦3年一度的西港刈香，26日進入遶境3天尾聲，雖然下雨，但蜈蚣陣各節輪車穿上雨套，為車上神童遮雨，完全不影響遶境行程。
雨勢澆不熄信眾的熱情，許多信眾騎機車追逐蜈蚣陣，並趁陣頭暫停時間在蜈蚣陣下方來回「鑽轎底」；當地居民紛在路旁設香案祭拜，並提供免費水果、飲料供隨香民眾取用。
西港慶安宮指出，今天是蜈蚣陣遶境第3天，也是遶境最後一天，廟方官網提供蜈蚣陣與各陣頭的衛星定位位置，GPS網址為https://gps.godroad.tw/？sid=E240504。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。