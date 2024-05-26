蜈蚣陣上的神童抵擋不住睡意，在行進間睡著。（寶智華攝）

雨勢擋不住信眾追逐蜈蚣陣的熱情。（寶智華攝）

當地居民在路旁提供免費水果與冷飲，讓隨香信眾取用。（寶智華攝）

許多居民在家門前設香案祭拜。（寶智華攝）

台南市西港區慶安宮舉辦3年一度的西港刈香，26日進入遶境3天尾聲，雖然下雨，但蜈蚣陣各節輪車穿上雨套，為車上神童遮雨，完全不影響遶境行程。

雨勢澆不熄信眾的熱情，許多信眾騎機車追逐蜈蚣陣，並趁陣頭暫停時間在蜈蚣陣下方來回「鑽轎底」；當地居民紛在路旁設香案祭拜，並提供免費水果、飲料供隨香民眾取用。

西港慶安宮指出，今天是蜈蚣陣遶境第3天，也是遶境最後一天，廟方官網提供蜈蚣陣與各陣頭的衛星定位位置，GPS網址為https://gps.godroad.tw/？sid=E240504。