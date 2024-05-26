一名女子買麥當勞的飲料，發現杯蓋上有4個圓型凸點，好奇作用為何？知情網友表示，凸點分別代表不同的飲料，店員會根據客人購買的飲料按下圓點，提高出餐效率。

原PO昨（25）日於《Threads》上傳麥當勞杯蓋照片，只見麥當勞冷飲的透明杯蓋上方，有4個凸起的圓點，分別以英文「ICED」、「TEA」、「DIET」、「OTHER」標示，她好奇設計的用意。

疑問曝光，留言中外送員解答說，每個凸點分別代表不同的飲料，店員會依據客人所購買的飲料按壓圓型凸點出餐，以提高工作效率。

根據麥當勞官網，冷飲蓋上杯蓋後，為了讓出餐者快速分辨杯內是什麼飲料，在杯蓋上設計4個圓點，分別代表TEA（紅茶）、DITE（零卡）、ICED（去冰／少冰）、OTHER（可口可樂纖維+），若4個圓點都沒往下壓，代表內裝的是冰量正常的可口可樂；反之若TEA、DIET、ICED的按鈕同時壓下，就是「去冰／少冰的無糖紅茶」。