網紅「愛莉莎莎」個性直率敢言，但走紅多年間一直爭議不斷。今年1月總統大選開票後，愛莉莎莎透過IG平台發文稱開票疑有「作票」之嫌，雖然她為此事及時道歉，但中選會認該舉涉嫌傳播假訊息，函請新北市海山警分局偵辦，新北地院日前裁定不罰。

2024年1月13日總統大選開票後，愛莉莎莎當天晚間透過IG限時動態轉發多則影片，質疑「監票團隊傳來的，我輸得起，但因為做（作）票才輸我真的無法喔…，原來投票箱內層都藏一堆票？」

不過針對她質疑多項開票所違反開票程序，遭到許多網友強烈砲轟，時隔不久，她隨即針對「作票」二字用詞過當表示歉意，並稱以「不符合開票程序及諸多開票錯誤」較為合適。

中央選舉委員會則主張，選舉後出現許多不實訊息，並點名愛莉莎莎，將她函請警分偵辦、以正視聽。愛莉莎莎居住地的轄區警方海山分局約談她後，認定其貼文足以影響公共秩序，喪失民眾對選務工作的信任，將她依涉嫌違反社維法送辦。

新北地院日前審理，認為愛莉莎莎的貼文並未涉及恐怖或攻擊性字眼，難認文章內容有何處影響公共秩序，因此裁定不罰。