【全程字幕】多名藝人表態！五月天北京開唱喊「我們中國人」 柯文哲籲兩岸善意交流 @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲26日南下台中出席黨籍立委麥玉珍聯合服務處揭牌，針對國會改革案，外傳綠營側翼下周要號召青鳥行動包圍立院，柯文哲指出，執政黨動員抗爭行動，有種時空錯亂感覺，他也透露自己要黃國昌小心，但還是會繼續堅持對的事；而針對台灣許多藝人近日針對身分表態一事，柯認為兩岸應回歸正常交流。

國會改革案抗爭不斷，柯文哲指出，很多事情在當時很難解釋，所以認真做好就好，國會改革不是一種突發事件，從去年競選時提出來的政見，甚至選後第一次記者會就已揭櫫國會改革等主要目標，一步一步去做，要完成一個議案的通過，一定要多方合作，過程中相當辛苦。

柯文哲提到，他昨天還跟黃國昌說辛苦了，這幾天在媒體或網路上遭到攻擊，自己是很習慣，告訴他還是要小心，但黃國昌很勇敢說，我們要做我們該做的事，所以結論就是這樣，該做的做好，我們認為對的事會繼續堅持。

另媒體詢問外傳綠營側翼下周要號召「青鳥行動」包圍立院，以及總統在臉書挺國會外抗爭，是不是跟國會宣戰？柯文哲指出，這很難理解，台灣民主化已30年，若在以前萬年國會抗爭還有道理，現在怎麼是執政黨在動員街頭運動、抗爭行動，有時空錯亂感覺，太奇怪！

另民進黨立委郭國文搶祕書長資料，以及林淑芬出拳遭質疑在搶2026縣市長選舉版面？柯文哲指出，民代要搏成這樣能理解，他也相信賴清德總統在就職演說中提到，國會的運作要遵守程序正義，少數服從多數，多數尊重少數，立院有很多動作不成熟，台灣要成為文明國家，很多事情不要不文明。

針對央視發文稱祖國統一不可擋，台灣很多藝人紛紛表態，是不是對賴清德不放心？柯文哲說，自由創作是藝術的靈魂，政治要減少對藝術表演的干預，北京方面的作為，對於兩岸交流沒有好處，希望能回歸正常交流。