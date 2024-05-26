大陸發動環台軍演，美國總統拜登表態願意使用武力保護盟友。賴清德總統今天感謝美國總統拜登、美國政府國會和世界各國，對台海和平穩定堅定的支持。他也期待跟中國透過交流合作，增進彼此的瞭解、理解、諒解、和解，創造互利互惠，邁向和平共榮。

賴清德今天透過臉書表示，今天他回到台南，在民進黨全國黨代表及地方黨職選舉善盡黨員責任，投下寶貴的一票。有活力的黨內民主，是我們民主社會中不可或缺的一環。

他說，台灣的民主得來不易，我們會堅定守護台灣的民主自由，確保區域的和平穩定，我們也感謝美國總統拜登、美國政府國會和世界各國，對台海和平穩定堅定的支持。

賴清德強調，任何一個國家在台海生波，影響區域的穩定，都不會為國際社會所接受，因此，他呼籲中國來跟台灣共同承擔起區域穩定的重責大任，也期待跟中國透過交流合作，增進彼此的瞭解、理解、諒解、和解，創造互利互惠，邁向和平共榮。

同時，他也非常希望國內能夠團結；面對區域局勢的變化，也面對國際對台灣支持的時候，國人更應該要團結，只有團結，我們才能克服種種困難，一直挺進。

近來，台灣的文化工作者到中國大陸被迫政治表態，賴清德認為，這不是第一次，也應該不會是最後一次。每一次，台灣的文化工作者在他人的屋簷下承受壓力，他都感到非常不捨，更重要的是，他們內心想的是什麼，也請國人對此能夠了解，給予諒解和體諒。

他表示，我們要持續團結努力，守護國家，讓台灣繼續進步，讓文化工作者能夠有更好的發展，國家不斷向前邁進。