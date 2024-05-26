全國身心障礙國民運動會正如荼如火進行中，體育署署長鄭世忠（左）、南投縣副縣長王瑞德（右）26日上午到南投縣農工商會展中心關心21縣市選手代表並致贈水果禮盒。（潘虹恩攝）

全障運自25日起一連4天熱鬧登場，體育署署長鄭世忠（左）26日在南投縣副縣長王瑞德陪同下前往南投縣農工商會展中心，致贈21縣市選手代表水果禮盒表達關心與歡迎。（潘虹恩攝）

全國身心障礙國民運動會正如荼如火進行中，體育署署長鄭世忠、南投縣副縣長王瑞德26日上午到南投縣農工商會展中心關心21縣市選手代表並致贈水果禮盒，選手代表們高喊口號、士氣滿滿；王瑞德說，禮輕情意重，各縣市選手也回贈特色禮品，更顯現大家在賽中情感交融的情意。

全障運自25日起一連4天熱鬧登場，共有16項競賽項目，在18個場地進行賽事，吸引21縣市、逾4000名選手參加。鄭世忠與王瑞德26日上午10點前往南投縣農工商會展中心，致贈水果禮盒關心21縣市選手代表，各縣市選手代表除回贈特色禮品，也高喊參賽口號、士氣滿滿。

王瑞德說，此次賽事除了連江縣沒有參加，其他縣市都有參賽，今日特別來慰問縣市選手代表，展現南投鄉土醇厚的人情味歡迎大家到來。雖然送的不是名貴禮品，但禮盒內容包括芒果、水梨、蘋果、哈密瓜葡萄等豐富種類，外觀也特別包裝設計，用心滿滿。

王瑞德並說，各縣市選手代表也回贈特色禮品，更顯示大家在賽中都是一體的，透過競賽情感交融、促進友好情誼，共同讓賽事和諧進行；今日感受到選手們都充滿鬥志，感謝今日沒有下雨，相信接下來賽事都可以順利進行。

鄭世忠說，全障運邀請身心障礙族群也能一起加入運動，賴清德總統上任後也推動運動平權，希望透過運動達到社會包容、多元化，同時促進全民健康；很高興南投縣卯足全力籌備賽事，各縣市都感受到南投工作團隊的熱情和用心，大家都非常開心，希望賽事平安順利。