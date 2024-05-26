國際非洲豬瘟疫情持續上升，農業部動植物防疫檢疫署桃園分署近日查獲一名印尼籍旅客從香港搭飛機來台，把飛機餐「燒臘雙拼」打包帶走，被檢疫犬抓到，開罰20萬元。因為繳不出罰款，旅客遭移民署遣返回國，且下次想入境也要先繳清罰款。

印尼旅客打包飛機餐「燒臘雙拼」帶下機，被抓到攜帶含有豬肉的產品入境，當場開罰20萬元。（防檢署提供）

防檢署副署長徐榮彬表示，4月30日一名印尼籍旅客從香港搭機入境，檢疫犬在綠線區查到他的手提行李有豬肉、雞肉「燒臘雙拼」餐盒，是他打包的飛機餐，當場開罰20萬元，旅客因為現場繳不出錢來，移送移民署後遣返回國。

徐榮彬說，飛機、郵輪的餐點也是境外產品，有禽畜肉類和生鮮蔬果都不准攜帶入境，一旦查獲就會開罰，提醒旅客若飛機餐吃不完千萬別打包，若是外籍旅客違規，又無法當場繳清罰款，會被遣返回國，下次入境台灣也要先繳罰款才能來。

防檢署表示，端午連假及暑假旅遊潮將至，若攜帶豬肉製品入境，第一次開罰20萬元，第二次罰100萬元。另外，也整理了旅客常誤攜入鏡的違規伴手禮，包括大陸的火鍋湯底、肉粽、含肉糕點、泡饃等；日本的則是含肉寵物食品、溫泉蛋、雞皮、燒肉便當；韓國則有人參、熱狗、血腸，在進入綠線區前主動丟棄，就不會被罰款。