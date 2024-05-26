八色鳥叼蚯蚓回巢的消息一出，每天吸引2、30名鳥友前往大丘園拍照。（鳥友胡嘉哲提供／寶智華台南傳真）

鳥友觀察到一對八色鳥在六甲區大丘園孵蛋育雛。（鳥友胡嘉哲提供／寶智華台南傳真）

台南市六甲區大丘園出現2對罕見保育類八色鳥，其中一對於5月中旬抱蛋，鳥友22日首度觀察到公鳥叼著滿嘴蚯蚓回巢，研判是雛鳥孵化，開始育雛。消息傳出，連日來都有近20名鳥友架望遠鏡頭前往攝影，就連下雨現場還架著18座鏡頭，熱度不減，還有台中鳥友凌晨2點就趕至守候，搶占第一排攝影佳位。

台南市胡姓鳥友指出，5月12日鳥友觀察到一對八色鳥在大丘園保安林地抱蛋後，雌雄鳥交換孵蛋，一隻孵蛋時，另一隻常在附近的樹上或地上鳴叫，擔任警戒工作，每次坐巢孵蛋時間約為30 至130 分鐘，孵化期約15 天。

胡姓鳥友表示，鳥友每天觀察拍攝孵蛋的這對八色鳥，直到21日還會直接把蚯蚓吃掉，但從22日開始，雄鳥突然叼了滿嘴蚯蚓回巢，鳥友們研判應該是雛鳥孵化了，消息傳出後，連日來吸引許多鳥友進駐拍照，甚至還有遠從台北來的。

胡姓鳥友指出，由於鳥友動輒多達2、30人，現場最佳取鏡的位置有限，大家只能依先來後到搶位置；第一排位置能坐下，第二排以後都得站一整天，有時等了一整天，只看到八色鳥2、3次，還不見得一定來得及拍到。

一名台中的鳥友為了搶位置，凌晨2時就開車抵達現場，睡在車上等清晨5時天亮，天一亮就立刻搶位置，十分辛苦。

胡姓鳥友指出，八色鳥為晚成鳥，幼鳥破蛋而出後需經過一段時間，才可獨立生活，估計到六月初端午節左右，幼鳥羽翼漸豐，成鳥會帶著外出覓食。