【全程字幕】台灣藝人在大陸有不表態權利？ 國台辦發言人朱鳳蓮：他們自有考量 @ChinaTimes

亞洲天團五月天，繼主唱阿信一句「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的」，引發熱議；如今又有另一場演唱會影片曝光，只見阿信表示捐出900萬人民幣（約4000萬台幣）給泉州，因為「回饋一點我的家鄉」。

阿信在影片中，提到爺爺過去翻出一本祖譜，接著告訴他：「阿信，你的祖先的祖先是從泉州那邊過來的，所以你這樣一直一直排下來，你的名字中間是一個信這個字。」當時內心就充滿疑惑，「泉州」究竟是個怎樣的地方。阿信表示在抵達北京前，才去了泉州一趟，因為去年泉州被颱風侵襲，原本要舉辦演唱會的體育場屋頂被吹翻，當時內心最擔憂的不是能否開得成演唱會，而是很多學生都在等待校舍能夠修復，趕緊重返校園唸書。

阿信透露得知災情慘重後，便在當地舉辦公益演唱會，不扣除任何成本及酬勞，加上來看慈善演唱會的粉絲捐款，總計捐出900萬人民幣（約4000萬台幣）給泉州，讓孩子們早點重回校園，接著也感謝怪獸、石頭、瑪莎、冠佑幫忙完成這個願望，讓自己能夠「回饋一點給我的家鄉」。語畢，立刻引起所有歌迷歡呼。

阿信發言登上微博熱搜後，團員石頭便在Instagram曬出黑白照片，並用英文寫下：「When you inside the Time Machine, you will lose yourself. When you get out of the Time Machine, you will lose the moment.（當你困在時光機裡，你將會迷失自己。走出時光機外，你將錯失機會）」，而這段話，也讓不少歌迷揣測其中涵義。