亞洲天團五月天,繼主唱阿信一句「我們中國人嘛,來北京一定吃烤鴨的」,引發熱議;如今又有另一場演唱會影片曝光,只見阿信表示捐出900萬人民幣(約4000萬台幣)給泉州,因為「回饋一點我的家鄉」。

阿信在影片中,提到爺爺過去翻出一本祖譜,接著告訴他:「阿信,你的祖先的祖先是從泉州那邊過來的,所以你這樣一直一直排下來,你的名字中間是一個信這個字。」當時內心就充滿疑惑,「泉州」究竟是個怎樣的地方。阿信表示在抵達北京前,才去了泉州一趟,因為去年泉州被颱風侵襲,原本要舉辦演唱會的體育場屋頂被吹翻,當時內心最擔憂的不是能否開得成演唱會,而是很多學生都在等待校舍能夠修復,趕緊重返校園唸書。

阿信透露得知災情慘重後,便在當地舉辦公益演唱會,不扣除任何成本及酬勞,加上來看慈善演唱會的粉絲捐款,總計捐出900萬人民幣(約4000萬台幣)給泉州,讓孩子們早點重回校園,接著也感謝怪獸、石頭、瑪莎、冠佑幫忙完成這個願望,讓自己能夠「回饋一點給我的家鄉」。語畢,立刻引起所有歌迷歡呼。

阿信發言登上微博熱搜後,團員石頭便在Instagram曬出黑白照片,並用英文寫下:「When you inside the Time Machine, you will lose yourself. When you get out of the Time Machine, you will lose the moment.(當你困在時光機裡,你將會迷失自己。走出時光機外,你將錯失機會)」,而這段話,也讓不少歌迷揣測其中涵義。