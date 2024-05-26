儘管AI能為消費者帶來美好的未來，卻也助長駭客的詐騙成功率，根據趨勢科技近期的一份研究調查，有近72％的受訪者表示他們對於AI能幫助提升工作品質並帶來更多嶄新機會而感到期待，但也有近65％的受訪者擔心AI可能散播錯誤資訊，另有58％對於AI將可能濫用圖片與肖像而感到憂心。不僅如此，AI應用程式本身也可能存在著漏洞，在缺乏適當的防護下，消費者很可能在不知情的狀況下被誤導或不經意地洩露個人隱私資訊。

趨勢科技執行長暨共同創辦人陳怡樺表示，生成式AI象徵著基礎架構的轉型，需要像我們這樣對數位威脅有長期的認識，才能開發出符合需求的創新解決方案。我們的目標是確保從一般消費大眾到大型企業的每一位使用者都能安全、安心地發揮AI與AI PC的完整潛力。

此外，AI PC的來臨也將改變消費者未來使用AI及其相關應用的方式，這要歸功於電腦底層的神經處理單元(NPU)。未來，消費者在自己的裝置上就能執行AI相關應用，相較於目前必須透過雲端來存取和處理資料，如此將可獲得更優化的速度及隱私。而更強勁的運算效能，也意味著趨勢科技可將一部分的雲端AI功能下放到裝置來執行，同時導入新的功能來強化AI PC的效能與資料隱私防護。

趨勢科技將於2024下半年陸續推出全新消費性解決方案來保護AI、保護消費者免於因AI遭濫用而產生的風險，並在既有及全新的產品與服務當中導入AI。