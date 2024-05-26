大客車發生意外時，平均乘客僅有60秒時間撤離，除安全門外，擊破車窗也是重要逃生管道。國民黨台北市議員鍾沛君表示，強化玻璃安全窗的最佳擊破點是4個角，但最佳擊破點貼紙大部分都標示在距離角落較遠的位置，實測更發現擊破秒數相差大，在緊急時刻攸關人命。公運處表示，將邀集業者討論並統一標示。

鍾沛君接獲民眾陳情，在傳統認知內，強化玻璃安全窗的最佳擊破點是4個角，但最佳擊破點貼紙大部分都標示在距離角落較遠的位置，實測發現，遠離角落的位置怎麼敲都不會破，最接近角落的位置則是敲3下就破碎。

她說，就算距離只有一點偏差，但真正擊破秒數卻相差非常多，加上隨車配備的擊破器比較小支，如果位置不夠精準就會耗費許多時間，乍看之下只是小問題，但在緊要關頭就會變成大問題。

公運處長常華珍回應，還是希望最佳擊破點有一致性的標示，會邀集公車業者討論如何布設並統一標示，後續場站檢查時就可以依標準檢查。