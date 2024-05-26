全家的「哈根達斯香草藍莓馬卡龍脆皮雪糕」也列入任兩件最低0元起活動內。（全家提供／朱世凱台北傳真）

7-11國際冰品節逾50款夯冰任2件0元起，並同步推多款涼夏新飲品。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

28日前至7-11門市買金色三麥蜂蜜啤酒任1瓶，送1杯大杯「蜂蜜泡泡風味思樂冰」。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

OKmart「香草牛奶霜淇淋」標榜濃醇牛奶搭香草香氣，整體甜而不膩，30元。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富慶會員7周年，買指定商品享最低任2件0元，會員還可抽香港迪士尼雙人套票。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

炎夏沁涼食飲當道，據外部資料統計，去年入夏月均溫屢創新高，同步帶動冰品業績穩定成長逾1成，而啤酒買氣同樣爆發，一旦平均氣溫破22度，每升高5度便可帶動啤酒銷量增加1到2成，尤其風景區附近門市是銷售最佳店點，超商此刻解暑新品齊發並推兩件0元起、抽手機或機票等，全力衝刺體感與眼球商機。

7-11現正推「國際冰品節」，集結逾50款人氣冰品，推薦商品包括去年首賣引爆熱潮的「井村屋哆啦A夢冰沙-蘇打風味」，限量近8萬個在上市2周內就賣光，6月25日前買指定品項任2件最低0元起，同步加碼國際冰品集點GO，買任1件集1點，集3點可換Google Pixel 8抽獎券；最後，思樂冰也與金色三麥合作，首度推「蜂蜜泡泡風味思樂冰」，28日前買金色三麥蜂蜜啤酒任1瓶就請喝1杯該款思樂冰。

全家與冰淇淋品牌哈根達斯獨家推「冰品特賞抽抽樂」線上線下雙重活動，6月11日前，消費者於實體店買哈根達斯系列冰品任2件，最高有機會抽中「任二件0元」，哈根達斯與法國甜點大師Pierre Hermé的新作「香草藍莓馬卡龍冰淇淋迷你杯」亦可享優惠，App會員每天也享2次抽獎機會；同時段，全家再祭指定啤酒任3件82折，更獨家開賣台灣啤酒與乖乖聯名的「奶油椰子啤酒」。

OKmart即日起於指定門市推「香草牛奶霜淇淋」，並獨家開賣鮮芋仙的新冰品「鮮芋仙-芋頭椰奶冰棒」；此外，29日前買麒麟啤酒全品項3罐享82折再贈刮刮卡，有機會帶走日本來回機票。

萊爾富歡慶「會員7周年」，28日前祭「萊抽獎活動」，消費者於門市買指定冷藏飲料、冰品等可享轉盤遊戲優惠，隨機折扣包含任2件0元等，且結帳報會員資格再抽價值1萬8000元的香港迪士尼旅遊雙人套票兌換憑證。

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