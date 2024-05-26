新莊區長朱思戎（左）頒發感謝狀予地藏庵代表江安慶常務委員（右）。（新莊區公所提供）

2024年新莊區聯合優秀獎學金暨獎助學金自2月起陸續發放，最後一場獎助學金發放活動26日在新莊地藏庵舉行。此次活動採現場隨到即領的方式，方便得獎學生或家長前來領取。

新莊區長朱思戎表示，感謝新莊地藏庵對「新莊區聯合優秀獎學金暨獎助學金」的支持，幫助新莊區優秀及清寒學子持續邁向學習之路。今年地藏庵捐贈的獎助學金總額達174萬2,000元，共有280位學生受惠，其中85位為家境清寒的學生。地藏庵主委張永寬及全體委員妥善運用信眾善款，嘉惠在地學子，期望受助學生未來能回饋社會，造福鄉里。

獎助學金26日上午9時至10時30分在新莊地藏庵附設活動中心發放，得獎學子可在此期間陸續進入會場領獎。朱思戎對所有獲獎同學表示祝賀。

「113年新莊區聯合優秀獎學金暨獎助學金」的頒獎活動自武聖廟開始，接續於文昌祠及其他單位，並在新莊慈祐宮進行，最後由新莊地藏庵圓滿落幕。感謝27個寺廟、公益團體、個人及企業的捐贈，這些獎助學金不僅鼓勵優秀學生追求卓越，還減輕清寒家庭的學習負擔。期望每位獲獎同學能在學有所成後，將這份情傳遞下去，形成善的循環。