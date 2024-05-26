新北市淡海新市鎮人口逐年增加，其中青年人口比例提升。在地國民黨籍新北市議員陳偉杰就向新北市青年局爭取在淡水北海岸地區成立青創基地，青年局長邱兆梅承諾兩月內提出評估報告，並表示將持續和在地學校育成中心合作，提供青創輔導。

陳偉杰說，新北市人口漸增，且集中在大淡水地區新市鎮，其中青年人口比例頗高，光是在籍數年底就即將超過20萬，且還有許多大學在淡水設立，從淡水的塞車情況可看出，有許多淡水居民每天舟車勞頓前往台北市上班，應該推動在地就業，達到區區有青創基地的理想。

陳偉杰表示，新北市青創基地目前三重有兩座、新店有兩座、板橋兩座、五股一座、土城一座及新莊一座，每所功能性都不太相同，若成立青創基地以處理市府的閒置空間以及產業聚落和交通方便有大眾運輸為優先，不能因為淡水交通還在發展階段而忽略淡水對於青創空間的需求，請青年局評估及盤點適合設立青創基地的空間。

邱兆梅承諾兩月內提出評估報告，並表示將持續和在地學校育成中心合作，提供青創輔導。

青年局說，近年來淡水區迅速發展，青年局會與經發局、財政局針對在地產業與交通發展，評估最合適的青創據點。對於淡水地區，目前仍持續與淡江大學、聖約翰科技大學、台北海洋科技大學與真理大學等育成中心聯繫與合作，以公私協力持續鏈結外部資源，提供全方位青創輔導模式。