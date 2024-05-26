立法院審議國會改革法案，場內外都有抗議聲浪，如今網路上更流傳「藍白亂政區域立委最可能被罷免名單」。對此，資深媒體人黃揚明認為，若提到罷免，應該先罷免民進黨立委黃捷，並痛批她近日的言行顯見她並不適任。

黃捷22日質詢時，詢問內政部次長董建宏吃什麼早餐，聽到對方以隱私為由拒答，表示董建宏的回應已涉及藐視國會罪。對此，黃揚明今（26）日在政論節目《新聞大白話》中直言，若要罷免應該先罷免黃捷，因為立委是要代表人民去質詢官員，看官員有沒有幫人民做事，黃捷卻為了嘲諷國會改革法案，搞出這種幼稚、無知、無腦的質詢。

「她非常需要被罷免」，黃揚明強調，黃捷就是仗著她是綠營優勢選區，才會有這種無聊的質詢內容。黃揚明也直言，若國會改革法案通過，之後有人濫權、有人亂搞，他將第一個跳出來要求民眾譴責這樣的立委。

黃揚明重申，立委擁有權力，相對也要負起責任，而黃捷的舉動證明了她並不適任，不是一個代表民意的好立委，她監督的是在野黨。

網傳「藍白亂政區域立委最可能被罷免」名單包括：涂權吉、葉元之、丁學忠、游顥、邱若華、廖偉翔、魯明哲、黃建賓、鄭正鈐、牛煦庭、張智倫、廖先翔、李彥秀、羅廷瑋、王鴻薇、林思銘、徐巧芯、羅智強、呂玉玲、邱鎮軍、顏寬恒、黃健豪、林沛祥、馬文君。