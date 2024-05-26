立法院近日審查「國會改革」法案，三黨唇槍舌戰。立法院民進黨團總召柯建銘今召開記者會，一開場就花10分鐘狂罵民眾黨團總召黃國昌，他痛批黃是寡廉鮮恥開台第一，勢必遺臭萬年，並轟國民黨與民眾黨已經被台灣人民唾棄，勢必走入歷史焚化爐。

柯建銘今下午召開記者會，劈頭就點名黃國昌，他說這個周末全台灣人民都很療癒，在看「蔥師表」，有各種版本，出來開記者會是因為黃國昌還講說民進黨在撕裂社會、造成社會對立、說謊。他批黃國昌是寡廉鮮恥開台第一，400年來第一個人，要找第二個人很困難了，勢必遺臭萬年，這是給台灣最壞的示範。

他說，難道台灣社會要變成謊言社會嗎，黃國昌在挑戰台灣社會道德、價值、是非底線，是黃國昌遺臭萬年的原因，「我不相信你父母、你親戚、你朋友乃至於你的選民會不難過，黃國昌請不要再鬼扯好不好，給你桂冠『巧言令色開台第一名』你應該很滿意了吧。」

柯建銘說，黃國昌談到國會改革，民進黨8年做不到，他要很正式的講，黃國昌沒有資格講國會改革四個字，黃國昌只能講「國會反改革」、「毀憲亂政」、「國會擴權」，請黃國昌不要再講國會改革，「你毫無資格，講到這四個字是對這四個字極大汙衊」。

柯建銘批，黃國昌說2016年以來民進黨做不到，要替民進黨做，請問2016黃國昌有沒有在立法院？黃國昌在時代力量，2016有沒有國民黨？2016也有國民黨，2016民進黨提出國會改革版本，看看過去黃國昌在時力提的版本，還是一樣擴權，要有刑責、聽證等，非常離譜，國民黨提案也是這樣。

柯建銘指出，民進黨提得比較保守，國會調查權是2004年為了319 釋憲，是他領銜提案去憲法法庭，585釋字國會有調查權，這跟監察院調查權不一樣，也不是法務部的刑事調查權，這只是對國會調閱全進一步解釋，所以民進黨這次版本並沒有提到調查個人，只針對官員，沒有刑事。

柯建銘質疑，藍白提出的調查權，是及於老百姓，還要主席大概就是立法院韓國瑜說可以請律師才可以請律師，把人當刑事犯罪處理，即便如此，沒有人請律師要檢察官、法官同意的，司法人權的部分，刑事訴訟法寫這麼清楚，你到底懂不懂法律？

柯建銘說，24日院會二讀的時候全國譁然，不管任何人，包括企業、老百姓、外商都覺得這怎麼可以讓它通過呢，黃國昌要了解賴清德總統出來講話原因，請不要再當國民黨的打手。

柯建銘強調，總統是憲法守護神，也是國家安全守護者，當然基於國家安全部分、對於憲政實施的部分，必須要有中立的看法，今天大家感覺台灣已經香港化了，後面當然是中國因素，所有人都跳出來，不分男女老幼，有92歲的來舉牌，自己的國家自己救。

柯說，召喚這些人誰找出來的，請不要再汙衊民進黨，民進黨沒有動員，裡面的人民進黨不認識也不敢靠近，外面在喊黃國昌出來，「你聽還不懂，是你召喚出來，你是最大因素，傅崐萁也是啊，當然背後有中國」。

柯建銘說，難道這裡面沒有黃國昌、傅崐萁的選民嗎？有國民黨、民眾黨選民，選民在外面陳情，你們要去思考、溝通、了解，為何廟口阿公阿嬤都出來了，這是很嚴肅的事情。

他表示，28日要面對最後的處理，他一直呼籲冷靜下來，坐下來好好談，當衝突到臨界點，是大家冷靜時刻，今天在這裡敬告國民黨、民眾黨不要再顛倒是非。

他話鋒一轉說，「尤其昨天傅崐萁還敢出來講話，有夠無恥的，完全講顛倒，什麼時候委員會有討論？什麼時候有協商？一路壓過去，你今天還敢再講顛倒的話，好像我們在院會表決，你勉強給我們一條一次的發言機會，就是無比的恩惠。」

柯建銘痛罵，當你們這些人在做什麼有搞清楚嗎，什麼當家不鬧事，你們上禮拜馬上占領議場，開門後主席被占據，是誰在鬧事？

他稱黨團幹事長吳思瑤是非常有愛心的人，民進黨調性由她主導，愛與和平，用鮮花、汽球、用發言，這是我們的主軸，這樣做難道不能動搖你的心？不能動搖也罷，請不要再顛倒是非，不要再抹黑、造假，這兩個黨已經被台灣人民唾棄，勢必走入歷史焚化爐。

柯建銘說，小草會跟黃國昌起鬨嗎？外面多少小草？國民黨深藍在取暖而已，用大量假訊息製造聲量，不能改變任何事實。