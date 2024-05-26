一名彭姓退伍軍人婚後育有一子，去年騎車經過一處停車場時，瞥見女童獨自路過，竟色心大起，強令她上車並載返住處猥褻得逞。女童回家後，把這段經歷告知家人，家人憤而報警提告。新竹地院審理，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判處2年有期徒刑，緩刑5年。可上訴。

判決指出，彭男於2023年12月29日中午時分，騎乘重型機車行經新竹縣一處停車場時，偶然看見穿著國小運動服的女童正獨自行走，竟起歪念，先喝令女童上車，並將她載往自家住處。

彭男在客廳裡播放色情網站的兒童猥褻影片，強迫女童全程觀看，並讓女童躺在沙發，然後強行脫下她的褲子、內褲，伸手撫摸對方的私密處和大腿，同時用舌頭舔她的下體，猥褻得逞。

彭男滿足一己獸慾後，便騎車載送女童返回住處；案經女童告知家人，隨即報案處理。警方獲報前往彭男住處進行搜索，訊後依法將他移送新竹地檢署偵辦。

新竹地院法官審酌，彭男與女童本互不相識，卻因案發時騎車機車行經停車場，隨機見到女童獨自步行，卻逞一己私慾猥褻得逞，侵害女童身體性主權與身心健康發展，考量他已與女童家人達成和解等，日前依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並禁止靠近女童。

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