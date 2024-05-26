英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今（26）日撰文宣布，若所屬保守黨在7月的國會大選中持續勝出，保守黨計畫重新推動18歲以上公民強制服役政策，他稱當兵是「改變一生的機會」，也樂見2名女兒當兵。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）26日宣布，若所屬保守黨在7月的國會大選中持續勝出，保守黨計畫重新推動18歲以上公民強制服役政策。

綜合英國《週日郵報》（Mail on Sunday）、英國廣播公司（BBC）報導，蘇納克今日在《週日郵報》撰文指出，若他所屬的保守黨在7月4日的英國國會大選中勝出，保守黨將重新推動公民強制服役。

該計畫有2方案，選擇當兵、並且通過測驗的公民，將能進入部隊服役12個月；不想當兵的年輕人，可以選擇在一年內完成25天志工活動，相當於每個月抽出一個周末當志工，民眾可以選擇在社區的消防局、警察局、英國國民保健署（NHS）服務。

蘇納克稱，服兵役將為年輕人提供「改變一生的機會」，讓年輕人有機會學習真實世界「有價值的生活技能」、從事新事物、貢獻國家，也能讓年輕人對潛在職業開拓眼界。他稱，義務役兵役也能創造服役文化，讓社會更強大、更有凝聚力，並且建立國家信任，當國家面臨內外分裂時，能夠團結社會。

蘇納克進一步稱，他也期待2名女兒服兵役，「我認為她們會覺得這是有意義的經歷」。

報導指出，蘇納克重新推動義務役，可能和他大學時期被校方要求完成至少12個月軍事訓練的經驗有關。

此外，幕僚在這份長達40頁的機密計畫中指出，隨著俄羅斯、中國大陸等對國際社會的威脅與日俱增，必須透過強化部隊來應對這些威脅，與此同時，也需要解決英國年輕人的「懈怠」。報導指出，英國18至24歲年輕人中，高達75萬人失業，這一年齡層犯下刑事罪的比例也過高。

保守黨稱，該計畫將協助失業、未接受教育、訓練、犯罪的年輕人「遠離失業及犯罪生活」。

若保守黨在大選中勝出，預計2025年9月就能讓第一批年輕人入伍服役，不過該計畫也將讓英國政府每年多支出25億英鎊（約新台幣1020億元）。

目前推行募兵制的英國曾在1947至1960年間實施徵兵制，當時17至21歲的年輕男性必須當兵18個月。

隨著俄羅斯對國際社會的威脅與日俱增，愈來愈多歐洲國家已宣布、或是傳出考慮恢復徵兵，例如丹麥3月宣布，自2026年起強制徵召女性入伍，並且延長男女義務役士兵的役期至11個月，德國日前也傳出考慮不分男女，實施徵兵。

目前實施徵兵制的歐洲國家包含：挪威、奧地利、白俄羅斯、瑞士、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、摩爾多瓦、立陶宛、希臘、拉脫維亞、瑞典。