前民進黨祕書長羅文嘉獲陸委會推薦，將任海基會副董事長兼祕書長一職。他表示，不管兩岸關係緊張或緩和，海基會都要做好交流、協商準備，而兩岸關係是台灣及印太地區的重要問題，相信所有政黨都有責任追求並達成兩岸共存共榮的目標，希望大家一起努力。

預計6月7日接任海基會副董事長兼祕書長一職的羅文嘉，26日在台北水牛書店受訪表示，海基會的業務基本上是關於兩岸的協商交流和服務，當然是一個蠻艱巨的挑戰。「我們會在過去基礎上，繼續讓兩岸之間能夠發展、推進，對兩岸人民的福祉、繁榮以及兩岸和平能夠貢獻一份心力」。

談及賴清德在就職演說中提及，希望讓大陸學位生來台就學，以及開放兩岸的旅遊觀光，羅文嘉表示，海基會是受政府委託，來執行兩岸的交流、協商等相關議題。賴總統已經在520就職演說中表達了政策方向，一旦行政院做了確定，海基會會做好所有準備，並完成政策希望達成的目標。

而共軍近日在台灣周邊海空域進行軍演，在目前兩岸局勢下，海基會能完成的目標有哪些？「不管如何，該做的還是要做」，羅文嘉認為，海基會的任務就是交流服務，準備好所有的協商，這樣的基本態度就是海基會的責任。「不管兩岸關係一時間有任何緊張或緩和，海基會都要做好準備」。

羅文嘉指出，兩岸關係對台灣未來的發展、印太地區的和平非常重要；不管兩岸關係如何，雙邊交往、交流是免不了的，這也能讓彼此更加認識、避免誤解。「我想不管在國內任何一個黨派，其目標應該都是一致的，就是希望維持兩岸的和平繁榮」，他強調，這是大家的共同責任，希望大家一起努力。