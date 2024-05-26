近日有自稱飛行員的網友發文稱，今年來有很多人報退，有人甚至不惜被罰300萬也要走，引發外界熱議。對此，飛行員出身的空軍前副司令張延廷表示，國軍飛行員的壓力相當巨大，國防部應把這則貼文當真，且該做到替軍人加薪等3件事。

有網友在社群平台Dcard發文表示，同僚多數是為了錢而飛行，而不是愛台灣，今年隊裡有許多飛官報退，還有年輕飛官就算要賠300萬，還是堅持離開，他砲轟總統賴清德，只會喊抗中保台，卻沒想過基層軍人的感受。而針對相關貼文，空軍司令部回應，網路內容並非事實，不排除是敵人認知作戰，民眾應謹慎引述網路匿名訊息來源，以免有心人士散播假訊息，達到攻擊政府威信、破壞國軍士氣目標。

「他發這個文我們要當真」，張延廷今（26）日接受媒體聯訪表示，國軍飛行員的壓力巨大，要面臨警戒任務、飛安問題，且相較於自己擔任飛行員的時代，現在大陸軍機時常越過海峽中線，飛行員的壓力更為巨大。他直言，大陸只會越來越強大，政府有必要多多照顧這些盡忠職守的軍人。

張延廷也提出3項建議，首先，全國2千多家上市、上櫃公司是不是能去勞軍？再來，現在已很久沒看到藝人去國軍各個軍事設施勞軍，是否該邀請藝人，讓這些辛苦的國軍弟兄們好好放鬆？最後，應該給軍人加薪，好好愛護他們，能讓他們無後顧之憂的執勤，因為對軍人吝嗇，就是對國家安全最大的打擊，「是時候了」。