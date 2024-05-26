曾獲全額獎學金的美國獨臂籃球球王、美國身障 NCAA D1 籃球隊球員艾特拉斯（Kevin Atlas） 一行人近期訪台，今(26)日下午前往位在台北市北投區的洲美無障礙碼頭，與台北市的身障朋友一同體驗水上獨木舟活動，北市社會局長姚淑文也一同下水體驗；姚淑文表示，今年預計將補助52個社福團體約2021萬元，協助辦理辦理多元面向的身心障礙活動與服務方案。

台北市洲美無障礙碼頭是台北市身心障礙權益保障小組委員倡議，由台北市水利處興建、體育局維護管理，並由社會局補助民間團體運用碼頭設施辦理身心障礙者各式活動，本年度「生命勵樂活輔健會」即透過社會局補助，運用該碼頭辦理身心障礙者獨木舟活動。

無障礙碼頭的特殊設計，包括船道上方的橫樑支撐身體、與陸地相連的鋼製坡道和使用厚實木板浮筒建造的碼頭，生命勵樂活輔健會更特別結合醫療團隊及救生員，讓台北市自閉症、智能障礙及輪椅族朋友，也可以安全自如地享受水上樂趣。

今天活動在專業教練團隊的協助下，艾特拉斯一行人與台北市身障朋友一起體驗水上活動，姚淑文也在專業教練的協助下，一同下水體驗獨木舟活動。

艾特拉斯表示，透過這次活動，親身體會到台北市政府對身障朋友權益的重視與投入，更向大眾展現了身心障礙者在無障礙環境中同樣能夠享受生活的樂趣，也鼓勵身障朋友培養運動的習慣，除了維持身體健康，也讓自己的生活更均衡。

台北生命勵樂活輔健會理事長宋立蓉表示，目前全台灣只有兩個無障礙碼頭，一個位在花蓮鯉魚潭，另一個就是台北市北投洲美無障礙獨木舟碼頭，北台灣只有這裡有，雖然還是有小小的缺點，像是船道可以再寬一些，但瑕不掩瑜，仍無法掩蓋它是目前北台灣最方便的、對身心障礙朋友最友善的下水點。

姚淑文局長表示，台北市政府為落實國際身權公約(CRPD)共融參與的目標，運用公益彩券盈餘分配基金擴大辦理身心障礙者社會參與補助計畫，補助民間團體辦理多元面向的身心障礙活動與服務方案，舉凡手語導覽、爬梯機服務的無障礙協助,到身障者水上活動、瑜珈、桌球、飛輪等體適能活動。

她說，今年共預計補助2021萬7056元，遍布52個社福團體，推動了88個多元且富有意義、促進社會共融的計畫，提供台北市身障朋友可以依需求、有更多可以選擇的活動，並搭配無障礙服務協助，走出戶外共融，參與更加容易。