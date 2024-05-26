民進黨雲林縣黨部主委改選，只有立委劉建國登記參選，形成同額競選，劉26日表示正式上任後，將以黨部作為地方與中央的平台，連結民進黨縣議員、鄉鎮市長等公職，更有效率的爭取地方建設經費；對於2026年選舉，上任後會針對縣長、縣議員、鄉鎮市長等人選進行詳細盤點，屆時再向鄉親報告。

劉建國表示，在眾多黨公職人員共識下，他決定出來參選縣黨部主委，黨部功能必須要更強大、更擴大，持續加強在地方的深耕，未來黨部人員與黨公職都會下鄉與民眾站在一起，了解大家的需求，將地方聲音快速、精準的傳至中央，中央與地方合力滿足鄉親的期待。

劉建國說，過去大家對黨部的印象大多是「比較僵化」，覺得就是一個選舉機器，他會加強黨部對文化、文宣、民情的投入，要更貼近民眾。也會與民進黨雲林縣議會黨團密切配合，成為黨團最堅強的後盾，共同向中央爭取更多建設經費，加速雲林發展與進步。

對於2026年選舉，劉建國認為，縣黨部主委的任務，就是要協助縣長、鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表、村里長的選舉，他會與黨部人員下鄉，跟在地人民百姓作最好的連結，向大家說明民進黨中央執政與國民黨地方執政的差異，期盼更多熱愛民主的好朋友一起來守護雲林縣，守護台灣的自由民主價值。

被問及縣長人選，劉建國指出擔任主委後，會更宏觀的針對五合一公職選舉進行思考，至於縣長人選，需待黨部人員建置到位後，大家集思廣益作詳細的盤點，再向大家說明。