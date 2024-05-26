中市女子小美控告，去年某公司老闆錄用她後，一連4天在倉庫以教撿貨為由，對她扶臀、揉胸、摸私處等大吃豆腐；她撿錯商品時，竟遭鹹豬手打屁股處罰。老闆否認犯行，小美當庭請求法官重判，並指出，每個人都希望壞人踢到鐵板，「我不幸成為那塊鐵板，勇敢地站出來，希望法院給我公平正義」。一審依強制猥褻判罪1年6月，可上訴。

小美指控，她2023年3月13日起到潭子區某公司上班，辦公室及倉庫只有老闆跟她兩人，老闆對她肢體接觸很誇張，還循序變本加厲。

小美說，13日、14日及16日等3天，老闆叫她踩上椅子拿高處商品，他竟一手扶她臀、一手放在她大腿內側；她拿等高的商品時，他一手扶她胸、一手扶她背，並引導她走到商品前方；她答錯商品資料時，他要求她彎腰、翹高臀部，再徒手打臀處罰。她16日打電話向前夫提起，無法忍受老闆行為。

小美說，老闆17日站她身後，要求她閉眼，竟對她揉胸、摸私處，因現場很多刀片、剪刀，她怕遭傷害，請老闆停手，但他將手伸進她衣內上下其手，還抓她的手去摸他下體。小美17日中午哭著向老闆提出不適合工作，但老闆又伸魔爪大吃豆腐，對她說：「是我把妳離職的，妳不要在這裡也好，對我的誘惑太大了」；她下午再遭老闆猥褻後，向警方報案。

警方當晚7時許將小美案發時所穿上衣送鑑定，在前胸處檢出男性染色體，與老闆的DNA型別相符；小美前夫作證，接到她電話激動、害怕地說，不想做了

台中地院審理時，小美稱，她暴瘦20公斤，每天以淚洗面、無法上班。中醫大附設醫院精神科心理衡鑑結論為「有明顯憂鬱症狀」，不排除有創傷後壓力症後群反應；中市家防中心社工訪談時，小美全身顫抖、聲音微弱，同年7月間到地檢署作證時哭泣落淚、雙手顫抖，由社工安撫、陪同離開。

老闆否認強制猥褻，辯稱面試時即告知，倉庫空間小，工作時會碰觸到員工的肩膀、胸部、腰及背等處。並辯稱，小美並未向送餐外送員及客人求救；有員工證稱，兩人互動正常。

小美指稱，她擔心外送員與老闆發生扭打衝突，且客人與老闆在談話，她才沒向客人求救。

法官認定老闆強制猥褻犯行，審酌他在2021年間也曾遭員工控告性騷擾，因告訴人撤告而獲不起訴處分，事後未警惕職場互動，且犯行不尊重女員工性自主權及人格尊嚴，犯後否認且無意調解，依強制猥褻罪判1年6月。

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