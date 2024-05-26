一名男子收到高額的電費帳單傻眼，額外買功率計表揪家裡的吃電怪獸，才驚覺原來家中兩台15年的冰箱和電熱水瓶是吃電怪獸，光是兩台冰箱每年就用掉超過2000度，直呼「真的很意外」，台電曾表示，老舊的冰箱效率會隨使用年份增加而衰退，就會變得非常耗電，另外電熱水瓶因長時間保溫也會耗掉不少電。

原PO於PTT省錢版指出，最近幫忙分擔家裡電費支出，看到高額電費嚇傻，一度懷疑被偷電，為了揪出吃電怪獸，他花300元買功率計表抓出耗電的家電，才知道兩台15年的冰箱每日平均用2.92度及2.73度，一年度數為1064.34度和996.01度。

原PO表示，他上網查發現最新一級能效的冰箱，一年所需的度數約為300～400度，但他家兩台冰箱都破千度，因此考慮汰舊換新；此外他還發現電熱水瓶的耗電量也很大，直呼「真的很讓我意外。」

台電曾在臉書上發文說，一樣容量的冰箱，20年前製造和現在能源效率較好的變頻冰箱相比，耗電量差很多，原因在於冰箱效率會隨使用年份增加而衰退，10年約衰退20％、15年約衰退50％，若老化情況嚴重，耗電量可能還更多。

另外原PO提到的電熱水瓶，台電說除加熱耗電外，長時間保溫也會耗掉不少電，若想省電可選擇能源效率1級的產品、外出關閉熱水瓶電源、加裝定時器、改用快煮壺等，就能達到省電效果，也能節省荷包。