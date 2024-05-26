王心凌、男團Ozone和入圍金曲新人獎的徐暐翔，25日出席hito頒獎典禮，三組歌手輪番上陣演出和領獎，嗨翻粉絲。王心凌憑著去年叫好叫座的新專輯《BITE BACK》，獲得「hito最具舞台風格藝人」、「hito作曲人」、「hito年度十大華語歌曲」、「hito 冠軍王」及「最受歡迎女歌手」共5項大獎的肯定，成為最大贏家，典禮上兩套造型更是美翻全場。

人氣男團Ozone今年以為粉絲創作的〈Purple Days〉拿下「最受歡迎數位單曲」，並在頒獎典禮上首次公開唱跳新單曲〈World Top〉，展現出不同以往的強度和力度，率領24位舞者跳出充滿氣勢的舞蹈，文廷和煥鈞更在舞台上秀出如同特技的絕招，炸裂台北小巨蛋；剛入圍金曲獎最佳人的徐暐翔搶下奪下「hito聲猛新人」和「hito年度十大華語歌曲」，在典禮上既抒情又搖滾的實力唱功，展現出最猛新人的超強氣勢。

加上前來頒獎的創作才子DJ GJ蔣卓嘉，四組歌手難得在後台齊聚一堂拍攝大合照，不過當王心凌來到現場，成為最美焦點，Ozone和徐暐翔都害羞無比，直呼「天后太美」。尤其站在王心凌身旁的徐暐翔更是慌到手足無措，甚至眼神不敢對視，最後是王心凌主動往徐暐翔靠近一步才順利完成合照，徐暐翔笑說：「站在天后旁邊太緊張了，可能比第一次站上台北小巨蛋演唱還緊張。」

以首張個人專輯《躍》入圍今年金曲最佳新人的徐暐翔第一次站上小巨蛋舞台開唱，緊張又興奮，在典禮中帶來橫掃數位、電台、電視等各大排行榜的冠軍主打歌〈我們到底算什麼〉及強烈抒情搖滾曲〈眼花〉的組曲演出，更在演唱〈眼花〉時大秀吉他演奏，一展爆發力演唱實力，穿透台北小巨蛋。日前驚喜宣布《到月球的寧靜海走一走》演唱會加場，將在6月21日於Clapper Studio登場。