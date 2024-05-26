韓國女團Apink成員金南珠26日在台舉行簽售會，前陣子Apink因出道滿13周年，團員們合體出演韓國知名綜藝節目《認識的哥哥》，當時金南珠沒有戴著全員皆有、象徵友情的戒指，這次是她第1次以個人身分來台，便帶著戒指亮相，她說在來台灣的前幾天都沒戴，是在上飛機前戴了，「感覺大家都陪在我身邊。」

問金南珠若團員們有人把友情戒弄丟了怎麼辦？她露出手上的戒指笑說：「這個戒指已經是精品等級，的確挺貴的，弄丟的懲罰就是要自己買回來，昂貴就是最重的懲罰。」而Apink今年即將回歸樂壇，大家準備的如何？她說：「因為我們以1年回歸1次為目標，現在正在收歌中，也希望今年能夠舉行團體演唱會。」並表示團員們都不算年輕了，希望今年能展現跟過去青春派不一樣的風格。

金南珠秀出Apink團員們的友情戒指。（陳俊吉攝）

至於隊友普美在超夯韓劇《淚之女王》飾演羅秘書一角引起話題，金南珠坦承自己只看了一點，並沒有看完全劇，但知道普美獲得大眾普遍好評替她感到開心，同時表示比起浪漫愛情劇，自己更喜歡犯罪搜查題材的懸疑片。

金南珠今年3月發表最新個人專輯《BAD》，風格走性感路線，傳遞不被別人負評影響的精神。她認為自己的性感是在於展現霸氣、女力的氣場，「要呈現這種感覺得有堅強的性格，這次困難的地方在於如何讓自己內在變得更強大。」