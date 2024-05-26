立法院28日將繼續處理國會改革相關法案，民進黨團幹事長吳思瑤今天說，藍白政客掩耳盜鈴，就讓28日當天再次彰顯人民力量，並公開募集創意標語、道具，民進黨會把大家的訴求帶進立院，「青鳥運動，我們就把青鳥飛進議場，讓藍白兩黨看看人民真實力量」。

吳思瑤今天下午在黨團記者會表示，越來越多人民站上街頭，周五有高達10萬人民公民朋友力量彰顯在國際社會面前，但藍白政客掩耳盜鈴，現在還振振有詞的說上街人民只有1萬5000人，就讓周二5月28日當天再次彰顯人民力量。

吳思瑤說，賴清德總統發文是基於總統高度正面回應民意，國會倒行逆施，總統撥亂反正何錯之有？國會淪為一台失速列車，公民試圖踩煞車，扮演民主剎車皮，還要被藍白政客繼續訕笑、繼續小看嗎？

吳思瑤批評，國民黨主席朱立倫說民進黨在內部找敵人，是國民黨、民眾黨把自己作為全民公敵，民進黨不是向國會宣戰，是國民黨、民眾黨向全民宣戰。

吳思瑤批，誰在院會行使暴力，國民黨每次開會都是全副武裝，民進黨堅持愛與非暴力，國民黨只會搞暴力，民進黨有滿滿的創意，她規畫很多強而有力的視覺藝術，來凸顯訴求，太陽花、野百合，還有民眾提供藍白拖，以及藍白黑色氣球，就是要諷刺凸顯藍白幽靈盤據在立法院高空，壟罩台灣民主。

吳思瑤強調，民進黨擅用議事策略，遵循議事規則，也發揮無限創意，不像國民黨、民眾黨只會搞暴力、搞抹黑；星期二的院會依舊以文攻取代武鬥，用創意取代國民黨暴力。

她表示，要公開募集物資，歡迎公民朋友把這幾次來到立院外進行柔性抗爭所製作的標語、口號、小道具，歡迎明天寄到民進黨團，正式來徵集公民朋友這次參與青鳥運動，所有創意標語、道具，民進黨會把大家的訴求帶進立院，青鳥運動，我們就把青鳥飛進議場，讓藍白兩黨看看人民真實力量。