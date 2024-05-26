南韓女星崔呈媛今（26日）來台擔任歌手阿沁「一人一首阿沁REAL盃歌唱大賽」評審，宣佈將與「晴空未來」音樂合作，未來有計畫在台推出歌曲；崔呈媛表示：「很開心，來台跟大家見面；現場有記者提到，是否得知阿沁即將要舉辦的記得愛演唱會，門票一開賣就秒殺時，她特別恭喜阿沁，表示：「他寫歌很好聽厲害，有機會想唱他寫的歌。」

阿沁一直都有在關注崔呈媛的作品，「她在社群平台上的影片我也都有觀看，期待未來可以有機會跟她合作」。2024記得愛巡演首場演唱會開賣即秒殺，讓其他各地的粉絲也都在敲碗詢問，他直呼真的很感謝大家，一定會全力以赴把節目做到精彩；接下來，阿沁9月份起也將在亞洲各城市、10月份新加坡、馬來西亞，11月北美、澳洲的巡迴場次也將陸續公佈；阿沁也邀請崔呈媛來擔任演唱會嘉賓，她也一口答應，被記者問到願意來台的原因，崔呈媛也立刻回答因為阿沁！直說他的歌很好聽，阿沁在韓國很出名。讓阿沁感到相當驚喜。

崔呈媛來台擔任「一人一首阿沁REAL盃歌唱大賽」評審。（晴空未來提供）

崔呈媛曾在大陸發展，最早是2015年透過拍攝Super Junior〈Magic〉MV出道，隔年拍攝過BTOB MV〈Dear Bride〉，之後出演韓劇〈評價女王》與《漢摩拉比小姐》、網路劇《在你視線停留的地方》等，也曾與玄彬、張東健共同演出電影《屍落之城》；她也在電影《韓國街舞少年事件》展現精湛演技，受到不少觀眾喜愛。擁有精緻小巧的臉龐和明亮清澈的大眼的崔呈媛，甜美外型擄獲許多粉絲的心，她經營短影片社群TikTok有成，擁300多萬粉絲，IG上也有323萬粉絲關注。

崔呈媛第一次來台，預計將停留5天，此行第一天去了淡水，因為看了電影《不能說的秘密》所以去電影場景淡江中學朝聖，手機滿滿的淡水風景照；晚上去了士林夜市，吃了烤羊肉串，還玩了遊戲攤，贏了一隻娃娃，喜歡吃芒果冰，對臭豆腐則是不敢嘗試。未來幾天行程，則是會進錄音室由阿沁替她進行試音。