韓國性感女神「DJ SODA」，不僅擁有天使臉孔及魔鬼身材，如今事業版圖更拓展至日本，登上當地知名雜誌封面，知名度持續攀升。近來為了宣傳發行的寫真集，她搶先公開一系列泳裝照，結果因為身上比基尼布料實在太省，根本無法包裹住傲人上圍，讓一票粉絲眼睛大吃冰淇淋。

DJ SODA在Instagram曬出一系列養眼的比基尼照，上半身小小兩片布，完全遮不住渾圓胸型；另外下半身還在前方挖空，神秘三角洲地帶若隱若現，稍有不慎恐怕就會直接大走光。她毫不羞澀對著鏡頭擺出各種Pose，大方展露火辣S曲線及零贅肉的六塊肌結實身材，加上一顆蜜桃翹臀搶盡眾人目光，短短半天就超過10萬人按讚朝聖。

對此，網友紛紛留言：「這一身裝扮是合理的嗎」、「看完這一系列照片真的要升天了」、「我是來到天堂了嗎」、「這身材真的是太狂了」、「好漂亮，頂級的女神級人物」、「看到讓人覺得好害羞」、「哇靠。穿太辣了吧。夭壽」、「這身材太狂了吧」。

DJ SODA日前無預警公開一則喜訊，就是順利拿到「台灣就業金卡」，她表示經過一番努力後，終於正式成為「辣台妹」，接著改私下幽默性格表示：「如果哪天看到我在手搖店打工也不要意外哦」，不過此篇PO文如今已經遭到刪除。