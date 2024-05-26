台中市長盧秀燕26日與民眾黨主席柯文哲同框，引發延續「藍白合」聯想。民進黨市黨部主委李天生表示，盧市長劍指2028大選，民眾黨在國會表現亂糟糟，此時同框操之過急，恐怕是「減分」；國民黨市黨部主委顏文正則說，為了市政好，盧市長出席很正常，2028大選還很久，勿做過多政治解讀。

台中市長盧秀燕今出席民眾黨立委麥玉珍等人聯合服務處揭牌大會，並大方與民眾黨主席柯文哲同框，雙方在揭牌儀式時還頻咬耳朵。柯文哲致詞提到，從中央到地方建立一連串的服務，未來要請盧市長多幫忙；盧秀燕也喊出「團結力量大」。

盧、柯兩人同框引發延續「藍白合」聯想，對此，李天生表示，盧市長出席成立大會不意外，盧市長劍指2028大選，民眾黨目前在國會表現亂糟糟，此時同框操之過急，恐怕對她是「減分」而非「加分」。

顏文正則說，麥玉珍是不分區立委，在台中成立聯合服務處，台中市大家長盧市長出席很正常，況且藍白本來就沒有對立，目前離2028大選還很久，不用做過度政治解讀。

由於今天是不分區立委麥玉珍、市議員江和樹、陳清龍聯合服務處成立，但主角之一的江和樹卻不在場，現場傳出他對黨中央有人建議屆期換主委、另傳與不分區立委麥玉珍不對盤，因此並未出席。

江和樹接受本報訪問時表示，今天跟社區到外縣市活動，這是1月份就敲定的行程，早就跟主席請假，他也沒有跟誰不合。至於聯合服務處成立重要日子，且柯文哲又親自出席之下缺席，江和樹則回說，沒有人比他更愛民眾黨。