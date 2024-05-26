池晟在劇中飾演王牌緝毒刑警。（friDay影音提供）

由韓星池晟、田美都主演的犯罪驚悚劇《聯結》，開播首周第二集，就以池、田兩人被指定繼承高中同窗的50億韓幣（約新台幣1.18億元）身故保險金震撼結尾，讓全國收視率達6.1％（韓國尼爾森）登上同時段收視冠軍，池晟更在新劇記者會上透露，為了從奶爸變身緝毒隊王牌刑警，他兩個月狂瘦15公斤。

《聯結》故事描述飾演警界王牌緝毒刑警的池晟，在大破犯罪組織獲得特別晉升後，遭到神秘組織綁架且強迫餵毒令其上癮後才獲釋，就在他還沒搞清楚發生了什麼事時，又意外得知高中好友墜樓的消息，在喪禮上與飾演高中同窗的社會線記者田美都再次重逢，並抽絲剝繭揭開長達20年的變質友誼背後真相。

在第二集的結尾，公佈了過世同窗的驚人遺囑，指定由池晟和田美都共同繼承50億韓幣的身故保險金，這一震撼結尾也讓該集全國收視率達到6.1％，最高瞬間收視率更來到9.4％，雙雙位居同時段收視第一，登上周六迷你劇的總冠軍寶座。

池晟在24日開播前的新劇記者會上被問到接演本作的原因時答道：「王牌緝毒刑警竟然會染上毒癮，這樣的設定非常新穎。故事背景設定在高中同學變質的友誼中，壞人們一起合作進行不法活動，劇裡幾乎沒有好人，這點非常真實。與這些真實的角色相遇，讓我覺得非常有趣。」

池晟還透露原本在家照顧小孩期間，體重一度達到85公斤，為了讓角色看起來更瘦，他在兩個月內減重了15公斤，保持在70公斤左右，這讓他在體力方面非常辛苦，但也努力將這種狀態轉化為演技的一部分。

池晟表示：「在內在演技方面，我試圖表現出染上毒癮的自己、試圖克服毒癮的自己，以及享受毒品的自己。」接著他又補充：「有時候我會在吸氣時說台詞，雖然不明顯，但能表現出毒癮帶來的痛苦。有一次我還因換氣過度差點昏倒，但大家都沒有注意到，我告訴導演這件事後他也説完全沒發現，這讓我覺得必須適當拿捏尺度，以免對健康造成影響。」

首次挑戰犯罪偵查劇的田美都，在《聯結》中飾演社會線記者，她曾是記者界的聖女貞德，卻因歲月的摧殘逐漸體認到「金錢至上」的現實。這次戲路大轉變的田美都透露：「壓力不會帶來好結果，我努力將壓力轉化為期待感。為了學習類型劇的風格，我幾乎看遍了OTT上的大部分作品，但由於拍攝時很難按照故事時間線進行，調整演技的尺度非常困難。」