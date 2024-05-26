外界相信北韓準備發射第2枚軍事偵察衛星，韓媒26日指出，早前有大批俄羅斯工程師前往北韓，疑似在幫助北韓準備第2顆偵察衛星的發射。韓國方面指出，北韓也進行比預期多的引擎燃燒測試，以滿足俄羅斯工程師的驗證要求。

據韓聯社援引一名韓國高官透露，北韓非常謹慎，進行的引擎燃燒測試比預期多。根據北韓去年的行動，它本來應該已經啟動引擎，但目前仍繼續在平安北道東倉里西海衛星發射場進行引擎地面噴射測試，上月以來至少有3次，不少試驗沒有曝光。

韓國政府估計，北韓比以往更頻繁進行引擎地面噴射測試，是因為俄羅斯工程師的驗證標準比北韓標準更嚴格。該名官員指出，「北韓本來可在不知道很多事的情況下發射，但（俄羅斯）專家來了，說這樣不行。」他稱，這批專家在俄羅斯9月宣布有意提供衛星方面的幫助後抵達北韓。

北韓去年11月成功發射首枚軍事偵察衛星萬里鏡1號進入地球軌道，隨後北韓宣布計畫今年再發射3枚偵察衛星。韓國日前指出，發現北韓準備發射偵察衛星的跡象，估計北韓會在中日韓領導人會議26日至27日舉行前後發射。