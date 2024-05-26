第77屆坎城影展26日揭曉得獎名單，印度女導演帕亞爾卡帕迪亞以首部劇情片《你是我眼中的那道光》，勇奪評審團大獎，這也是坎城影展繼金棕櫚獎後的第二大獎。該片是印度睽違30多年來首次被選入主競賽的電影，首戰坎城就傳出捷報。導演卡帕迪亞2021年曾以《我們一無所知的夜晚》入選坎城，並獲頒當年的最佳紀錄片「金眼睛獎」。《你是我眼中的那道光》台灣發行權已由海鵬電影取得，預計最快年底在台上映。

睽違30年揚威坎城《那道光》勇奪評審團大獎這部全片在印度孟買拍攝的《你是我眼中的那道光》，自坎城放映即充滿高度讚揚，不僅獲得觀眾長達八分鐘的起立鼓掌，不僅國際影媒【衛報】奉上五顆星滿分好評，盛讚其故事「充滿人性，並且引人入勝」。國際影媒【IndieWire】、【Deadline】也紛紛盛讚「卡帕迪亞給了孟買城市生活的詩意與浪漫」，美國【綜藝報】（Variety）更讚賞該片是「城市情感與令人意外姊妹情誼的生動寫照」。有趣的是，片中女主角因為得到一個電鍋，人生產生了意外的改變，成為故事的有趣亮點。

導演卡帕迪亞是印度知名藝術家娜莉妮馬拉尼的女兒，曾在印度影視學院學習電影導演，之前短片《午後的雲》和《夏天的話語是什麼》都曾在柏林影展等地首映，2021年曾以《我們一無所知的夜晚》獲頒坎城影展最佳紀錄片「金眼睛獎」。《你是我眼中的那道光》是她的首部劇情長片。有趣的是，卡帕迪亞一直「很不乖」。當她還是學生時，曾以罷課帶頭抗議學校任命某政治人物擔任學院主任而受到校方處分，連獎學金都遭校方取消。最好笑的是，她還將該主任反鎖在其辦公室裡。最後她就讀的研究所選擇支持卡帕迪亞，才終讓校方妥協。

30多年來，印度電影在世界影展均表現出色。印度導演米拉奈兒的《早安孟買》、賴舒彼查的《美味情書》都曾榮獲過坎城影展金攝影機獎。米拉奈兒的電影《雨季的婚禮》甚至榮獲過威尼斯影展金獅獎。這部卡帕迪亞的《你是我眼中的那道光》，卻是首部挺進坎城並且獲獎的印度電影。卡帕迪亞出席坎城時，還大推這個她最熟悉的城市「孟買」，認為與印度其他城市相比，「孟買更適合女性工作與生活」。但她也透露，下部電影「想拍一部女性離家去其他地方生活的電影」。