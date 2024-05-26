上月18日屏東迎來第一鮪，拍賣出310萬300元的天價，但不到1個半月的時間，黑鮪的市場價從均價1公斤1萬300元跌至125元，甚至還有漁民怒訴「只剩70元」，希望政府伸出援手保價收購，對此，東港區漁會、琉球區漁會都希望漁業署可以協助漁會打造大型冷凍庫，解決漁獲存放問題。

東港區漁會在上月21日舉行屏東第一鮪拍賣後，風光拍出310萬300元的天價，但從市場交易紀錄來看，近1個多月來的黑鮪市價呈現直直落的慘況，上月18日首批黑鮪市價均價1公斤850元，隨後一路攀升，2天後來到1公斤1500元，21日更因第一鮪拍賣而飆升至1公斤1萬300元。

但拍賣完第一鮪的隔天，市價馬上跌破1公斤1000元、只有892元，而之後更是一路狂跌不止，4月底1公斤不到600元，5月中旬跌至500元以下，22日則只剩下240元，且24日又跌至161元，漁民以為已經到了谷底，不料25日又更慘來到125元。

此外，還有漁民怒訴「現在1公斤只剩下70元」，不滿政府砸大錢辦黑鮪魚季卻不幫漁民度過難關。

對此，東港區漁會總幹事鄭鈺宸指出，漁民所說的1公斤70元，是拍賣完後的中低等漁獲，也就是不能做生食用，只能做熟食或加工成罐頭、魚排，但黑鮪市價確實有一直跌的狀況，主要因素是今年漁獲量多、再者是冷凍倉儲不夠用。

鄭鈺宸說，量多會影響價跌，冷凍空間不夠也會，因為對盤商來說，沒有地方冷凍存放漁獲是很大的困擾，加上現在日本匯率過低，冷凍鮪魚的外銷市場沒有之前好，所以冷凍庫的存放需求會影響盤商的購買意願，因此希望漁業署協助漁會打造大型冷凍庫，解決漁獲存放問題。

琉球區漁會首席專業顧問蔡寶興也希望政府協助打造大型冷凍庫，並向漁民保價收購漁獲，他說，現在黑鮪市價這麼低，但消費者上餐廳吃黑鮪還那麼貴，這不奇怪嗎？這中間的利潤是誰賺走了？

蔡寶興強調，冷凍庫不夠的問題，不僅是黑鮪受影響，鬼頭刀、旗魚等也會跟著受害，所以政府一定要幫忙解決這個問題，而外銷方面，日本市場已自顧不暇，政府不能再靠日本，沒有大陸市場實在不行。