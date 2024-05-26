中日韓領導人峰會舉行前夕，韓國總統尹錫悅26日在首爾龍山總統府與到訪的大陸國務院總理李強舉行會談。尹錫悅表示，為了發展雙邊關係，實現國際社會和平與繁榮，韓中兩國應緊密合作。李強則回應，中方希望與韓方一道努力，成為彼此可靠的好鄰居，成為支持彼此獲得成功的夥伴。

韓聯社報導，尹錫悅說，近來兩國在諸多領域重啟部長級對話，地方政府之間的交流也非常活躍，希望兩國今後繼續深化交流與合作，相互尊重，追求共同利益。他還表示，不可否認的是，韓中兩國在國際社會上面臨著共同挑戰課題，受俄烏戰爭、以哈衝突持續的影響，全世界經濟的不確定性也在加劇。

但尹錫悅也指，過去30多年來，韓中兩國共同克服了眾多難關，為彼此的發展做出了貢獻，相信在當前的全球複合危機下，兩國仍能夠繼續加強合作。

消息指，李強就此回覆稱，中韓兩國一直堅持通過相互尊重、平等對話和真誠溝通，不斷深化友好和互信；中方希望與韓方一道努力，成為彼此可靠的好鄰居，成為支持彼此獲得成功的夥伴。

報導指，李強為出席27日在韓國首爾舉行的第9次韓中日領導人會議而訪韓。尹錫悅和李強曾於去年9月借出席在印尼雅加達舉行的東協峰會之機，另行舉行過雙邊會談。這是中國大陸總理時隔9年再次訪問韓國。