黑鮪魚季從4月下旬開始，今年南方澳與東港的第一鮪拍賣價格皆破新高，總價分別為352、310萬元，但近期在各地漁會傳出黑鮪魚漁獲量大增，價格崩盤，平均每公斤價格跌至200元下，讓漁民苦不堪言。蘇澳區漁會總幹事陳春生說，「沒有的事」，南方澳漁獲量跟價格都很穩定，也持續協助漁民做銷售通路。

據了解，今年是黑鮪魚豐收年，各地漁會卻傳出黑鮪魚崩盤訊息，漁市拍賣價格屢創新低，活魚每公斤不到200元，死魚甚至每公斤只要70元。蘇澳區漁會總幹事陳春生指出，東港黑鮪魚今年捕獲量聽聞不斷創新高，迄今一天高達2400、2500隻，已有聯繫東港區漁會，關心一天銷售量。

陳春生指出，今年南方澳港的黑鮪魚漁獲量還算穩定，每天捕獲逾1000隻，平常黑鮪魚會依照鮮度販售，價差本來就很大，每公斤平均價格100至300元都有，平均一尾近200公斤左右，有的甚至整尾要價高達5、6萬元；平時就會注意漁獲量狀況，協助漁民做銷售通路。