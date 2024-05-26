對於有民進黨支持者呼籲罷免國民黨立委一事，國民黨立委葉元之指出，國民黨也可以列出民進黨立委贏比較少的，例如吳思瑤和張宏陸。他認為，這是輸不起，找理由再選一次，願賭不服輸，這是民進黨搞出來的。

有PTT網友質疑，「不合我意就是黑箱作業， 討論就是討論到我滿意，還煽動未成年學生上街， 一言不合就要罷免別人， 所以這場鬧劇還要多久？」

國民黨立委葉元之26日在《新聞大白話》指出，國民黨也可以列出民進黨立委贏比較少的，例如吳思瑤，吳思瑤會贏是因為國民黨張斯綱和新黨侯漢廷分裂。板橋2位立委，另一區是張宏陸，張宏陸也只贏4000票而已，那也來罷罷看。

葉元之認為，這是輸不起，找理由再選一次，想要爭取再選一次的機會。民主可以這樣搞？願賭不服輸？一直罷免再一直選？這是民進黨搞出來的。

至於有現場民眾說抗議2兆元交通預算，葉元之澄清，517當天更本沒有討論任何交通預算，大家都講好，等新任交通部長上任再說，所以當天來抗議是為什麼？

葉元之披露，還有人讚揚立法院通過的疫後條款和就學貸款，這就是民進黨的支持者在宣傳過去的政績，來立法院只是因為民進黨選輸了，所以要出一口氣。

民進黨一直撇清這次是公民力量，與他們無關。「但我看到一段影片」，葉元之強調，有一位民眾罵警察「不要以為黨部的人不在就欺負我們！」「黨部的人」總不會是國民黨吧？當然是民進黨黨部。