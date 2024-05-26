「口罩令」本月19日全面解禁，然近期流感、新冠、諾羅等病毒感染處於高峰期，彰化縣內有醫療院所急診一度滿床。彰化縣衛生局長葉彥伯提醒，雖5月下旬類流感病例數已開始下降，但民眾仍不能掉以輕心，出入公共場所最好還是戴口罩。

近期不少民眾發現身邊親友「又確診了」，其中不少人本以為是感冒，因家中仍備有許多快篩，經快篩檢驗後，才發現是確診COVID-19，而非感冒，直呼新冠陰影揮之不去，「怎麼又來了！」

衛福部疾病管制署資料顯示，實驗室病毒監測最近一周除流感病毒之外，腺病毒感染的案例也很多，其次就是 COVID-19 病毒，除上述，其他檢出的病毒包括副流感病毒、疱疹病毒、呼吸道融合病毒 （RSV），顯示正值多種病毒流行期。

衛生局長葉彥伯說，在COVID-19方面，彰化縣今年已累計 385例重症，其中大多數病例都發生在3月前，雖然4月到5月的病例已逐潮減少，但仍不能掉以輕心，尤其是最近傳染病毒種類多，仍在高峰期，民眾仍能多加防範，除多洗手，出入公共場所也最好是戴口罩。

因民眾對接種COVID-19疫苗的意願較以往降低許多，葉彥伯強調，COVID-19病毒持續變異中，新的疫苗才有防護力，高齡或合併多重慢性病民眾仍應打疫苗預防。

此外，近期有些民眾參加團體旅遊、聚餐後，出現上吐下瀉，事後檢驗發現感染諾羅病毒。葉彥伯表示，民眾一旦有上吐下瀉等症狀，就不要再繼續旅遊行程，以免同行親友感染，且嘔吐物也會有傳染性，都要小心防範。

近日流感病例也不少，彰化縣員林市員榮醫院急診室醫師翁聖富指出，這幾天平均每日有20名病患因呼吸道疾病就醫，近期的流感以A型居民；此外，昨天有1名20多歲的女病患是因B型流感合併肺炎收住院。