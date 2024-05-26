輝達執行長黃仁勳人生開球處女秀！ 投出好球獲全場歡呼 @ChinaTimes #輝達 #黃仁勳 #美國職棒 #運動 #開球

輝達執行長黃仁勳，今天（26日）為美國職棒奧克蘭運動家隊「舊金山台灣日」獻上人生開球處女秀。他脫下常穿的黑皮衣，穿上印有NVIDIA、及象徵輝達創辦年份的「93號」球衣站上投手丘，俐落投球直接落進捕手手套，獲得全場的掌聲歡呼。

黃仁勳穿上93號球衣，在舊金山台灣日登場，進行球賽的開球儀式。（圖/美聯社）

「舊金山台灣日」於今天登場，黃仁勳的「開球處女秀」引起眾所矚目。他還提前進入球場熱身準備，一開始就問，「誰要教我投球？」與青少棒球員練了許久，一旦被打斷回神過後馬上關心問到，「練球員跑去哪啦？」儘管是娛樂性質開球，他卻一點都不馬虎，相當認真對待。

黃仁勳平時在各種場合都以「黑皮衣」亮相，今天他換上「球衣」，袖子上印有NVIDIA字樣，黃仁勳於1993年創辦輝達，所以球衣背號就是93號

黃仁勳也與開球時，跟擔任捕手的奧克蘭運動家球員佛格森、及入主美國國家棒球名人堂的傑克森寒暄。傑克森曾效力奧克蘭運動家隊，也在1993這一年進入名人堂。

開球時刻來到，黃仁勳站上投手丘，投球直接滑入捕手手套，全場響起熱烈歡呼聲，球迷還不時喊唱著Let’s go Jensen、Let’s go Jensen。

結束投球後，黃仁勳特地前往「台灣區」，幫大家簽球帽、簽球衣，現場被擠得水洩不通。今天「舊金山台灣日」吸引近4000名台灣社群球迷到場。輝達今天也有數百名員工現身球場，力挺執行長開球處女秀。

奧克蘭運動家隊的「舊金山台灣日」今年邁入第三年，參與的台灣社群人數一年比一年多。從第一年的250人，去年吸引超過2000人，今年人數翻倍，成為凝聚旅美台灣人的一個精彩活動。