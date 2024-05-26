南投縣杉林溪森林生態遊樂園區今年初有11隻雌雄鴛鴦來到園區過冬、求偶，近日陸續發現溪流多處有母子鴛鴦水中悠遊，共有3個家族15隻小鴛鴦現蹤，模樣可愛。（杉林溪自然教育中心提供／潘虹恩南投傳真）

南投縣杉林溪森林生態遊樂園區今年初有11隻雌雄鴛鴦來到園區過冬、求偶，近日陸續發現有3隻母鴛鴦分別帶著2隻、9隻和3隻小鴛鴦現蹤溪中，模樣可愛。（杉林溪自然教育中心提供／潘虹恩南投傳真）

水中1團毛茸茸超可愛！南投縣杉林溪森林生態遊樂園區繼前年首度發現有5隻雌雄鴛鴦現蹤，去年出現1隻母鴛鴦領7隻小鴛鴦覓食，今年初又有11隻雌雄鴛鴦來到園區過冬，更出現求偶、交配行為「大放閃」，近日人員陸續發現溪流多處有母子鴛鴦水中悠遊，共有3個家族15隻小鴛鴦現蹤，模樣可愛。

杉林溪生態豐富，前年首度發現有3雄2雌鴛鴦現蹤交配，並在去5月底看到1隻母鴛鴦領7隻小鴛鴦覓食的畫面，成為杉林溪開園40年來首次出現鴛鴦繁殖紀錄。經園區持續觀察，今年1月共發現7雄4雌共11隻鴛鴦來度冬，還有求偶、交配行為；到了3月，母鴛鴦悄悄的消失在河道中，在樹洞築巢產卵。

杉林溪自然教育中心館長江華章說，5月中旬杉林溪再度成為鴛鴦生命奇蹟的見證者。先是發現1隻母鴛鴦帶著2隻鴛鴦寶寶，隨後出現第2隻母鴛鴦帶著9隻，第3隻母鴛鴦帶著4隻，前後共3個鴛鴦家族、15隻鴛鴦寶寶現蹤，在溪水中嬉戲。

江華章說，鴛鴦是雜食性，除了種子、堅果等植物性食物外，也會吃小魚及螞蟻、蝗蟲、甲蟲等昆蟲，以杉林溪豐富的生態環境，食物供應絕對無虞，也應適合鴛鴦棲息；不過再度呼籲民眾，若在園區與「嬌客」不期而遇，務必要遵守「遠觀不可褻玩」原則，留給牠們足夠的生活空間。

他並表示，3鴛鴦家族為杉林溪園區注入生機與活力，亦是對杉林溪生態環境的最佳肯定。鴛鴦在台灣野生繁衍的族群並不多，冬季偶有遷徙的族群來到台灣，但並不常見，加上鴛鴦生性隱密，目前已觀察到這群鴛鴦持續3年都留在杉林溪並繁殖，成為台灣少數可以穩定觀察到野生鴛鴦的地方。