民進黨縣市黨部主委、全國黨員代表選舉今（26）日登場，開票截至下午4時，目前正在計票中。民眾黨黨部主委陳世軒率先送上祝賀花籃給唯一候選人立委蘇巧慧，恭喜她將擔任主委一職，承擔更大的責任。

新北市黨部主委歷經前立法委員余天退選後剩立法委員蘇巧慧一人參選，但由於採同額競選，蘇需拿到相當票數始為當選。陳世軒稍早先送出祝賀花籃，他說就算他們是不同政黨，有不同的價值理念，在立院跟政治議題上互有攻防，但他相信雙方希望新北發展越來越好的目標是一樣的，更期待在2026大選能跟民進黨來一場良性競爭。

陳世軒說，平時在地方上跑行程，都會遇到蘇巧慧，蘇巧慧待人處事圓融，跟大家互動都很好；在政黨競爭上，身為民眾黨新北市黨部主委，接下來最重要的，就是2026年的地方選舉。陳世軒表示，民眾黨除了在新北每一個選區推出一位優質議員候選人的目標不變，首要任務，就是議員席次成長、在議會成立黨團。

陳世軒指出，除了積極物色人選，民眾黨新北市黨部下半年也規劃里長共識營，培訓有意參政者，民眾黨在新北市現有一席議員，在中央則有立委黃國昌以新北為責任區。陳世軒說，他跟黃國昌合作無間，共同捍衛市民權益、市政發展，盼在中央跟地方能替民眾黨發揮最強戰力，也為民眾黨2026新北市長人選打下厚實基礎，無論未來誰代表民眾黨參選，強調「這一役，民眾黨絕不缺席」。

陳世軒也說，民眾黨新北市黨部會做最好的準備，繼續在基層扎根，努力讓更多年輕人認同民眾黨的理念，爭取年輕人加入民眾黨，也期待跟蘇巧慧主委共同造福新北，在2026地方大選上良性競爭。